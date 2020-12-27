السعودية اليوم / مستشفى الملك خالد في الخرج يحصل على اعتماد برنامج دبلوم الصيدلة السريرية



الخرج 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واس

حصل مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخِدْمات العلاجية في الخرج على اعتماد برنامج الصيدلة السريرية من الهيئة

ويهدف برنامج الدبلوم إلى تطوير ورفع مستوى أداء القوى الصيدلانية بعد حصولهم على الدبلوم، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للمتدربين 4 متدربين في مستويين وكل مستوى مدته سنة في برنامج الصيدلة السريرية الذي يعد أحد أهم البرامج الإكلينيكية لفئة الصيادلة بهدف تطوير أداء الصيادلة ورفع مستوى الكفاءة، ليكونوا قادرين على تقديم الرعاية الصحية للمرضى في عدة تخصصات بالتعاون مع فرق طبية متعددة التخصصات، إضافة إلى تقديم المعلومات للمرضى ومقدمي الرعاية الصحية وتقديم المشاريع البحثية المتعلقة بالممارسة الصيدلانية الإكليلية .

ويتضمن برنامج الصيدلة السريرية المعتمد العديد من الدورات التدريبية منها: مركز المعلومات الدوائية، وإدارة الصيدلة، وصيدلية العيادات الخارجية، والصيدلية الداخلية، والمستحضرات الصيدلانية، وصيدليات الأقسام، والمستحضرات المعقمة وتحضيراتها، والإمدادات والمخزون، والأدوية الخاضعة للرقابة، والطب الباطني، وطب الأمراض المعدية، والعناية الحرجة، وأمراض القلب، وأمراض الكُلَى، وأمراض الدم والأورام، وطب الأطفال، والتغذية الوريدية، ودورة زراعة الأعضاء.

// انتهى //

12:07ت م

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الخرج 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واسحصل مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخِدْمات العلاجية في الخرج على اعتماد برنامج الصيدلة السريرية من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، كبرنامج تدريبي مشترك تابع لبرامج الدبلوم.ويهدف برنامج الدبلوم إلى تطوير ورفع مستوى أداء القوى الصيدلانية بعد حصولهم على الدبلوم، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للمتدربين 4 متدربين في مستويين وكل مستوى مدته سنة في برنامج الصيدلة السريرية الذي يعد أحد أهم البرامج الإكلينيكية لفئة الصيادلة بهدف تطوير أداء الصيادلة ورفع مستوى الكفاءة، ليكونوا قادرين على تقديم الرعاية الصحية للمرضى في عدة تخصصات بالتعاون مع فرق طبية متعددة التخصصات، إضافة إلى تقديم المعلومات للمرضى ومقدمي الرعاية الصحية وتقديم المشاريع البحثية المتعلقة بالممارسة الصيدلانية الإكليلية .ويتضمن برنامج الصيدلة السريرية المعتمد العديد من الدورات التدريبية منها: مركز المعلومات الدوائية، وإدارة الصيدلة، وصيدلية العيادات الخارجية، والصيدلية الداخلية، والمستحضرات الصيدلانية، وصيدليات الأقسام، والمستحضرات المعقمة وتحضيراتها، والإمدادات والمخزون، والأدوية الخاضعة للرقابة، والطب الباطني، وطب الأمراض المعدية، والعناية الحرجة، وأمراض القلب، وأمراض الكُلَى، وأمراض الدم والأورام، وطب الأطفال، والتغذية الوريدية، ودورة زراعة الأعضاء.// انتهى //12:07ت م0038

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