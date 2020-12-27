السعودية اليوم / إجراء 448 عملية بمركز القلب بمستشفى الملك فهد في الباحة



الباحة 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واس

أُجرى مركز القلب بمستشفى الملك فهد في الباحة 448 عملية في هذا التخصص، خلال العام الجاري 2020، شملت 199 عملية قسطرة تداخلية, و 243 عملية قسطرة تشخيصية.

وأوضحت "صحة الباحة" أن المركز أجرى 4 عمليات شملت، تركيب جهاز منظم مؤقت لضربات القلب، وعمليتين لتركيب جهاز منظم دائم لضربات القلب، وذلك بواسطة أحدث التقنيات الطبية في علاج القلب، تكللت جميعها بالنجاح - ولله الحمد -.

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11:44ت م

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