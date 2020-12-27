السعودية اليوم / سمو أمير منطقة جازان يرأس اجتماع المحافظين غداً



جيزان 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واس

يرأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس المنطقة غدًا، اجتماع المحافظين الأول للعام المالي 1443/1442هـ، بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله بن محمد الصقر.

وأوضح أمين عام مجلس المنطقة أحمد بن هادي الراجحي ، أن الاجتماع سيبحث الموضوعات ذات العلاقة بالنواحي الأمنية والتنموية والاقتصادية والبيئة والاجتماعية، وسير العمل بالمشروعات التنموية، وكل ما يسهم في رفع مستوى أداء الأجهزة الحكومية بالمحافظات والمراكز، ويلبي احتياجات المواطنين والمقيمين بها، انفاذا لتوجيهات القيادة الحكيمة.

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11:41ت م

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