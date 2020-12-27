

بروكسل 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واس

سجّلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 784 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة البلجيكية في بيان اليوم أن الحصيلة الإجمالية للمصابين ارتفعت إلى 638030 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 19158 حالة.

// انتهى //

11:28ت م

0030



بروكسل 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واسسجّلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 784 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و69 حالة وفاة.وذكرت وزارة الصحة البلجيكية في بيان اليوم أن الحصيلة الإجمالية للمصابين ارتفعت إلى 638030 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 19158 حالة.// انتهى //11:28ت م0030

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 784 إصابة جديدة بكورونا في بلجيكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.