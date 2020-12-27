ثقافي / "فنون الشمالية " تنظم دورة تدريبية في أساسيات التصوير الضوئي



عرعر 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واس

نظمت الجمعية العربية

وتتناول الدورة التي تستمر يومين أبرز قواعد عناصر الصورة الناجحة وبعض التطبيقات على الكاميرا، إلى جانب أنواع الكاميرات والعدسات والإعدادات ومثلث التعريض وأشكال الإضاءة وقواعد التكوين في الصورة.

مما يذكر أن الجمعية تقدم العديد من الورش والدورات المتخصصة في مجال التصوير الضوئي لجميع المهتمين بمجال التصوير، فضلًا عن إقامة المعارض الفنية.

// انتهى //

11:26ت م

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عرعر 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واسنظمت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية أمس دورة تدريبية بعنوان " أساسيات التصوير الضوئي " للنساء في قاعة المعارض بالجمعية.وتتناول الدورة التي تستمر يومين أبرز قواعد عناصر الصورة الناجحة وبعض التطبيقات على الكاميرا، إلى جانب أنواع الكاميرات والعدسات والإعدادات ومثلث التعريض وأشكال الإضاءة وقواعد التكوين في الصورة.مما يذكر أن الجمعية تقدم العديد من الورش والدورات المتخصصة في مجال التصوير الضوئي لجميع المهتمين بمجال التصوير، فضلًا عن إقامة المعارض الفنية.// انتهى //11:26ت م0029

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