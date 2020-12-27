السعودية | مبادرة ولي العهد بأخذ لقاح “كورونا” رسالة تؤكد “مأمونيته”

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مبادرة ولي العهد بأخذ لقاح “كورونا” رسالة تؤكد “مأمونيته” والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - وفاء عبدالعزيز

فتحت صورة سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وهو يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا صفحة لعام جديد يحدوه الأمل والتفاؤل للخروج من أزمة الجائحة سريعاً، والوثوق بأن لقاح كورونا هو الخطوة الأهم لجعل الجائحة جزءاً من الماضي، حيث جسدت مبادرة سموه مبدأ القيادة بالقدوة في سبيل بث الطمأنينة والتفاؤل لدى أفراد المجتمع، مع اقتراب نهاية العام 2020، الذي شهد أزمة عالمية كانت الأصعب على العالم، مشكلة خطوة مهمة في حرب المملكة ضد جائحة كرورنا، إذ بعثت مباردة سمو ولي العهد التفاؤل والأمل في نفوس المواطنين والمقيمين، محفزة إياهم للتقدم والتسجيل لأخذ اللقاح في أقرب وقت ممكن.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور ومقطع فيديو سمو ولي العهد وهو يتلقى اللقاح، فرحين ومستبشرين وهم يشاهدون قائد رؤيتهم الملهم يطمئنهم بأن صحتهم هي من أولويات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، مما بثت تلك المقاطع والصور المتداولة الطمأنينة في كافة نفوس المواطنين والمقيمين في المملكة حول سلامة ومأمونية اللقاح، حيث بادر سموه بتلقي الجرعة الأولى من اللقاح أمام كاميرات التلفزيون ووسائل الإعلام حرصاً منه ـ حفظه الله ـ في بث الطمأنينة في نفوس المواطنين والمقيمين بخصوص فاعلية اللقاح ومأمونيته، وإنجاح الخطط الوطنية التي تهدف إلى تطعيم الفئات المستهدفة، كخطوة أولى نحو نهاية الوباء، والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وحظيت مباردة سموه بصدى واسع وترحيب كبير من قبل كافة المواطنين والمقيمين الذين يرون أنها تؤكد بما لا يدع للشك حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ على صحة المواطن والمقيم وسعيها الدائم ليكون شعب المملكة والمقيمين على أراضيها من أوائل دول العالم التي تحصل على لقاح كورونا.

وتأتي مبادرة سمو ولي العهد تأكيداً لما قاله ـ أيده الله ـ في كلمته في الجلسة الختامية لقمة مجموعة العشرين، حينما أكد على أن المملكة ستواصل دعم الجهود الدولية المتعلقة بتوفير لقاحات وعلاجات فيروس كورونا المستجد للجميع بشكل عادل وبتكلفة ميسورة، مؤكدة متابعته المستمرة التي يبذلها في تذليل كافة العقبات وتسخير كافة الإمكانات لدعم جهود وزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى لمواجهة هذا الوباء.

وبعد مبادرة سمو ولي العهد بتلقي اللقاح والتي تبعها مبادرات عدة من عدد من سمو وزير الداخلية وسمو وزير الثقافة وسمو أمير منطقة مكة المكرمة ومعالي المستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه وعدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء لتبعث الطمأنينة في نفوس كافة المواطنين والمقيمين على سلامة اللقاح ومأمونيته.

وأثمرت مباردة سمو ولي العهد بأخذ اللقاح باقتداء عدد كبير من المواطنين والمقيمين في المملكة في مختلف مناطقها بالمسارعة في التسجيل في تطبيق “صحتي” لأخذ المصل، بعد ظهوره ـ أيده الله ـ في فيديو وهو يتلقى اللقاح، فيما أكد معالي وزير الصحة توفيق الربيعة يوم السبت 26 ديسمبر 2020م أن الساعة التي تلت نشر خبر تلقي سمو ولي العهد للجرعة الأولى من لقاح كورونا شهدت ارتفاع معدل التسجيل لتلقي اللقاح 5 أضعاف عن الساعات السابقة، وارتفاع عدد المطعمين 3 أضعاف المعدل اليومي.

وقدم معالي وزير الصحة شكره وتقديره لسم ولي العهد على حرصه ومتابعته المستمرة لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين، وتوجيهاته الدائمة بتقديم أفضل الخدمات لهم، مؤكداً أن مبادرته المؤثرة في تلقي اللقاح وحرصه ومتابعته لتوفيره للمواطنين والمقيمين أثمرت ولله الحمد، أن ما نراه اليوم من مكتسبات تحققت للمملكة منذ بداية الجائحة هو امتداد لأحد أهم السياسات ضمن رؤية 2030 وهي سياسة “الوقاية خير من العلاج” والتي تمثلت بتكثيف الإجراءات الاحترازية الاستباقية، والتأكيد على أن صحة الإنسان أولاً، وتوفير اللقاح الآمن والمعتمد دولياً في وقت قياسي وتوفيره للمواطنين والمقيمين، مما جعل المملكة من أفضل دول العالم في مواجهة جائحة كورونا “.

من جانبه قال الإعلامي سلمان الضباح أن المملكة أصبحت مضرب مثل للعديد من دول العالم في كيفية التصدي لجائحة كورونا منذ بدايتها، مؤكداً أن مباردة سمو ولي العهد في أخذ اللقاح تأتي امتداد طبيعي لمتابعته الحثيثة اليومية لمستجدات الجائحة، والتي قطعت كافة الشائعات حول عدم مأمونية اللقاح وفاعليته، في رسالة مفادها “مأمون العواقب” وليس له أعراض جانبية كما أُشيع في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بعثت تلك المبادرة التفاؤل والأمل في نفوس أفراد المجتمع، محفزة إياهم للتقدم والتسجيل لأخذ اللقاح في أقرب وقت ممكن، والتي تفاعل المواطنون والمقيمون معها بعد مبادرة سموه بثقة تامة مع كافة الإجراءات المتخذة بشأن أخذ اللقاح.

فيما أبدى المواطن إبراهيم العلي من ارتياحه الشديد بعد ظهور سمو لي العهد بأخذ اللقاح مما يؤكد مأمونيته والتي زادته للرغبة ـ على حد قوله ـ في أخذ اللقاح والمبادرة في التسجيل عبر تطبيق “صحتي” وبانتظار الموعد لأخذ اللقاح.

وقالت المواطنة خلود البراهيم إن حكومتنا الحكيمة نجحت في التصدي لحائجة كورونا منذ بدايتها وتعاملت مع الأزمة بكل اقتدار وقدمت صحة الإنسان على أي مكتسبات أخرى، وإن اهتمام خادم الحرمين الشريفين ومتابعة ولي عهده الأمين ووعي الشعب السعودي وتفاعله أسهمت ولله الحمد في التصدي لهذه الجائحة، مؤكدة أن مبادرة ولي العهد بأخذ اللقاح منحتنا الثقة والطمأنينة وأسهمت ولله الحمد في قبول اللقاح بين معظم شرائح المجتمع.