شكرا لقرائتكم خبر عن "إعمار اليمن" يطلق حزمة مشاريع بقيمة 500 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

أطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حزمة مشاريع تشمل البنية التحتية ،بحضور وزراء الحكومة اليمنية، والمشرف العام على البرنامج السفير محمد بن سعيد آل جابر، وعدد من سفراء الدول لدى اليمن وممثلي بعض المنظمات الدولية التنموية.

وقال "آل جابر" إن المملكة وقعت عدة مشاريع في اليمن تشمل البنية التحتية والخدمات الأساسية بقيمة 500 مليون ريال.