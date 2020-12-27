شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط ممارس التفحيط في الجوف والان نبدء بالتفاصيل

مرور منطقة الجوف يضبط قائد المركبة الذي قام بممارسة التفحيط بمخطط الرحمة معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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