شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار مكة مستمرة حتى الـ ١٢ مساءً والان نبدء بالتفاصيل
نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم, من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظة جدة والكامل وبحرة ورابغ الأجزاء الساحلية.
وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الثانية عشرة مساءً.
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