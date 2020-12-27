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سحب وأمطار رعدية على تبوك حتى الـ5 مساء
متابعات الخليج 365 - تبوك
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة تبوك، يتضمن – بمشيئة الله – سحباً وأمطاراً رعدية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل تبوك ومحافظة تيماء والوجه وأملج, تستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مسبوقة برياح سطحية على مناطق (حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، القصيم، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-44 كم/ساعة، على الجزء الجنوبي وتكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعه14-38كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 14-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
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