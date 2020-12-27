الأحوال المدنية توضح ضوابط الحضور عند تجديد الهوية الوطنية

2020-12-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية الضوابط الواجب مراعاتها عند الحضور عند تجديد الهوية الوطنية.

وأكدت الوكالة أن الضوابط تتضمن الحضور بالزي الرسمي السعودي الثوب والشماغ أو الغترة.

وأضافت أنه من الممكن الحضور بالثوب الملون إذا أراد المرء ذلك.

وفي وقت سابق، أوضحت الأحوال المدنية موعد تجديد الهوية الوطنية، حيث أكدت أنه يمكن تجديد بطاقة الهوية الوطنية قبل ‏انتهاء صلاحيتها بستة أشهر (180 يومًا).

وبشأن المستندات المطلوبة والصورة الشخصية قالت إن الأمر لا يتطلب إحضار ‏أية مستندات، ما دام للمستفيد صورة وبصمة مسجلة في النظام.‏

وكشفت عن أنه عند الإبلاغ عن بطاقة مفقودة في منصة أبشر ثم ‏العثور عليها، لا يستطيع المبلغ إلغاء البلاغ ويتوجب استكمال ‏الإجراءات واستخراج وثيقة بدل فاقد، ويمكن تسلمها من أي ‏مكتب يتم اختياره.‏

وأوضحت الوكالة أنه يمكن تفويض مَن يتسلم البطاقة نيابة عن صاحبها ‏عبر خدمة التفويض الإلكتروني في منصة أبشر، أو إبلاغ ‏الموظف بذلك قبل إتمام عملية التصوير.‏



