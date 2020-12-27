شكرا لمتابعة خبر عن مدينة الملك سعود الطبية تحذر من مخاطر تناول منشطات الحمل دون أخذ الاستشارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حذرت مدينة الملك سعود الطبية، اليوم الأحد، من مخاطر تناول منشطات الحمل دون أخذ الاستشارة الطبية.
وأوضحت المدينة الطبية، أن ذلك لتفادي المضاعفات الممكنة من استخدام عقاقير الإخصاب، وعدم نهج طرق أو أدوية شعبية خلال فترة العلاج.
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