شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطنة تحول الورق إلى لوحات فنية ثلاثية الأبعاد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

تمكنت مواطنة في منطقة الأحساء من تحويل الورق إلى لوحات فنية ثلاثية الأبعاد.

وذكرت "زينب"، وفقا لـ"العربية"، أنها بحثت في عام 2014 عن مجال العمل في الحرف اليدوية، مضيفة أنها وجدت أن هناك فن تصميم لوحات ثلاثية الأبعاد باستخدام الورق، وصنعت في إطار ذلك نحو 400 عمل فني.

وأشارت إلى أنها صدرت أعمالها إلى الخارج مثل إيطاليا، وكندا، والإمارات ومصر، والكويت، بجانب المشاركة في العديد من المعارض والفعاليات في المملكة، مؤكدة أن هذا الفن كامل وله أدواته.