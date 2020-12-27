شكرا لمتابعة خبر عن "الأحوال المدنية" توضح ضوابط الحضور عند تجديد الهوية الوطنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية الضوابط الواجب مراعاتها عند الحضور عند تجديد الهوية الوطنية. أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية الضوابط الواجب مراعاتها عند الحضور عند تجديد الهوية الوطنية. وأكدت الوكالة أن الضوابط تتضمن الحضور بالزي الرسمي السعودي الثوب والشماغ أو الغترة. وأضافت أنه من الممكن الحضور بالثوب الملون إذا أراد المرء ذلك.

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