شكرا لمتابعة خبر عن القنصل البريطاني بجدة : الطواف حول الكعبة يمثل قوة الإيمان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

نشر القنصل البريطاني العام في جدة، سيف آشر، صورة لحجاج بيت الله حول الكعبة المشرفة، في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وهلق القنصل البريطاني، على الصورة قائلا : إنه في هذه السنة الاستثنائية، فإن هذه الصورة تمثل بشكل مثالي قوة الإيمان والتغلب على الشدائد.

وأضاف آسر أنه يتطلع إلى الترحيب بوصول الحجاج البريطانيين إلى المملكة لأداء مناسكهم في المستقبل القريب.