شكرا لمتابعة خبر عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم ، بالمدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعيص وخيبر ووادي الفرع تضمنت أمطاراً متوسطة إلى غزيرة. أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم ، بالمدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعيص وخيبر ووادي الفرع تضمنت أمطاراً متوسطة إلى غزيرة. وبين المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتساقط للبرد وسيول وشبه انعدام الرؤية، تستمر حتى الساعة الثالثة عصرا.

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