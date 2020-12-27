شكرا لمتابعة خبر عن إيجارات جدة تنخفض بشكل كبير عن الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تقلصت العائدات بحلول نهاية عام 2020 بسبب الانخفاض المتزايد في الإيجارات السكنية التي وصلت إلى 5% في جدة و1% في العاصمة الرياض التي نمت أسعار مبيعاتها بنسبة 2% على أساس سنوي في نهاية الربع الثالث من عام 2020.

ويأتي ذلك مدفوعة بالزخم الذي شهده سوق الرهن العقاري بعد تعديل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على المعاملات العقارية، فيما من المتوقع أن يتقلص جانب العرض بشكل دوري في العام 2021 من حيث تراجع إعلان المطورين عن المشاريع المستقبلية نظراً لضعف بيئة الطلب السائدة حالياً.

وسيتسبب ذلك في الحد من الانخفاض الحاد للأسعار والإيجارات في المستقبل، بينما الانخفاض في الإيجارات جاء أعلى من انخفاض الأسعار خلال عام 2020، حيث فضل بعض البائعين تأجيل بيع الشقق والفيلات السكنية من أجل تحقيق أسعار أعلى في المستقبل.