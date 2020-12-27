شكرا لمتابعة خبر عن حظر العروض الحية ثلاثة أيام في المطاعم والمقاهي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجهت الهيئة العامة للترفيه بمنع إقامة أي عروض حيه في المطاعم والمقاهي بداية من يوم الخميس المقبل وحتى نهاية السبت الموافق 2/ 1/ 2021 م .

وحذرت الهيئة جميع المرخصين من إتخاذ الإجراءات النظامية حال عدم الإلتزام بالقرار الذي تم إتخاذه تطبيقاً للإجراءات الإحترازية .

ويمكن للمرخصين التقدم بعد انتهاء تلك المدة إعادة التقديم بطلب الترخيص عبر بوابة الترفيه بعد تسجيل المنشأة في بوابة الخدمات الإلكترونية على أن تكون جميع مستنداتها سارية المفعول .

وتشمل العروض الحية المقامة في المطاعم والمقاهي للتسلية والترفيه : العروض الموسيقية كالعزف على الآلات أو العروض الغنائية أو عروض الكوميديا الإرتجالية " ستاند أب كوميدي " ونحوها .