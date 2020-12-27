شكرا لمتابعة خبر عن ضبط أكثر من ٢٤٠ كيلو من فاكهة التين الشوكي الفاسدة بالطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): تمكنت أمانة الطائف من ضبط أكثر من ٢٤٠ كيلو من فاكهة التين الشوكي (البرشومي) يظهر عليها علامات الفساد والتلف. تمكنت أمانة الطائف من ضبط أكثر من ٢٤٠ كيلو من فاكهة التين الشوكي (البرشومي) يظهر عليها علامات الفساد والتلف. وجاء ذلك خلال جولات رقابية مسائية لمراقبي بلدية الهدا الفرعية على سوق الفاكهة والخضار بالهدا ويذكر أنه تم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين.

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