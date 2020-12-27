شكرا لمتابعة خبر عن "صحة الرياض": مستشفى الملك خالد بالخرج يحصل على اعتماد برنامج دبلوم الصيدلة السريرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض حصول مستشفى الملك خالد ومركز الامير سلطان للخدمات العلاجية على اعتماد برنامج الصيدلة السريرية من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، كبرنامج تدريبي مشترك تابع لبرامج الدبلوم.

وأوضح مساعد المدير العام للخدمات الطبيه المسانده بصحة الرياض الصيدلي نواف مرزوق العتيبي أن المستشفى حقق الإعتماد لبرنامج شهادة الاختصاص في الصيدلة السريرية التي تشرف عليها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وأضاف العتيبي بأن البرنامج وقرار الإعتماد ، جاء نتاج عمليات تحضير مستمرة ، وجهود مشتركة مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، وفرق العمل بقسم الاعتماد المؤسسي البرامجي بإدارة التدريب والشئون الأكاديمية ، وإدارة التدريب والشئون الأكاديميه وإدارة البرامج بالمستشفى حيث أن برنامج الدبلوم يهدف إلى تطوير ورفع مستوى أداء القوى الصيدلانية بعد حصولهم على الدبلوم لسد العجز بهذا التخصص المهم.

وأشار إلى أن الطاقة الاستيعابية للمتدربين تبلغ (4) متدربين في مستويين وكل مستوى مدة سنه في برنامج الصيدلة السريرية والذي يعد أحد أهم البرامج الاكلينيكية لفئة الصيادلة بهدف تطوير أداء الصيادلة ورفع مستوى الكفاءة، ليكونوا قادرين على تقديم الرعاية الصحية للمرضى في عدة تخصصات بالتعاون مع فرق طبية متعددة التخصصات، إضافة إلى تقديم المعلومات للمرضى ومقدمي الرعاية الصحية وتقديم المشاريع البحثية المتعلقة بالممارسة الصيدلانية الإكلينيه

ويتضمن برنامج الصيدلة السريرية المعتمد، العديد من الدورات التدريبية منها: مركز المعلومات الدوائية، إدارة الصيدلة، صيدلية العيادات الخارجية، الصيدلية الداخلية، المستحضرات الصيدلانية، صيدليات الأقسام، المستحضرات المعقمة وتحضيراتها، الإمدادات والمخزون، الأدوية الخاضعة للرقابة، الطب الباطني، طب الأمراض المعدية، العناية الحرجة، أمراض القلب، أمراض الكلى، أمراض الدم والأورام، طب الأطفال، التغذية الوريدية، ودورة زراعة الأعضاء.

من جانبه ثمَّن مدير مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحيه الاختصاصي فهد الممخور لسعادة المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الرياض حسن بن علي الشهراني؛ لما يقدمه من دعم مباشر لمحافظة الخرج في تطوير الخدمات الصحية المميزة لمتلقي الرعاية الصحية بالمحافظة.

وقال الممخور أن البرنامج يساهم في زيادة الفرص التدريبية للمختصين، وكذلك مساهمته بشكل مباشر في تجويد وتحسين الخدمات الصحية في أقسام الرعاية الصيدلانية.