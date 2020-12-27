شكرا لمتابعة خبر عن أمين عسير يصدر قراراً بترقية "آل طالع" استثنائياً إلى المرتبة التاسعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

أصدر سعادة أمين منطقة عسير الدكتور "وليد الحميدي" قراراً بترقية استثنائية للأستاذ "إسحاق هادي آل طالع" مدير عام الشئون الإدارية والمالية المكلف بالأمانة إلى المرتبة التاسعة وذلك نظير جهوده وتفانيه في العمل ، حيث تأتي هذه الترقية الاستثنائية من أمين المنطقة في إطار تقديره للكفاءات المتميزة ودعمه لها .

وقد عبّر "آل طالع" عن بالغ شكره وامتنانه لأمين عسير على هذه الترقية مؤكداً أنها ستكون دافعاً وحافزاً لبذل المزيد من الجهد بما يحقق طموحات قيادتنا الرشيدة .