أمير الباحة الرئيس الفخري للجنة تراحم الباحة يقدم شهادة شكر وتقدير لمؤسسة بن رداد الخيرية

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الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى): أستقبل الأستاذ علي بن جمعان بن عبدالله آل سرور المدير التنفيذي للجنة رعاية السجناء بمنطقة الباحة (تراحم)، المدير التنفيذي لمؤسسة الشيخ سعيد رداد الخيرية الشيخ علي القرني والوفد المشارك من المؤسسة وتم أثناء اللقاء مناقشة أوجه التعاون المشترك بين مؤسسة سعيد رداد الخيرية ولجنة تراحم الباحة . أستقبل الأستاذ علي بن جمعان بن عبدالله آل سرور المدير التنفيذي للجنة رعاية السجناء بمنطقة الباحة (تراحم)، المدير التنفيذي لمؤسسة الشيخ سعيد رداد الخيرية الشيخ علي القرني والوفد المشارك من المؤسسة وتم أثناء اللقاء مناقشة أوجه التعاون المشترك بين مؤسسة سعيد رداد الخيرية ولجنة تراحم الباحة . وفي أثناء اللقاء تسلم الشيخ سعيد رداد شهادة شكر وتقدير من أمير منطقة الباحة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز الرئيس الفخري للجنة رعاية السجناء بمنطقة الباحة تراحم، نظير جهوده ودعمه تسلمها نيابة عنه المدير التنفيذي للمؤسسة وذلك نظير جهود الشيخ سعيد رداد ودعمه لاعمال اللجنة . وفي ختام اللقاء أعرب المدير التنفيذي عن شكره وامتنانه البالغ نيابة عن الشيخ سعيد رداد لسمو أمير منطقة الباحة على هذا التكريم ، كما شكر القائمين على اللجنة ولرئيسها العميد متقاعد خالد بن نسيلة ولأعضاء المجلس ولجميع موظفي وموظفات اللجنة ومتطوعيها ، وفي ختام اللقاء شكر آل سرور الشيخ سعيد بن رداد ووفد المؤسسة الخيرية سائلا المولى عز وجل التوفيق والسداد .

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