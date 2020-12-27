جامع مركز الملك عبدالله المالي يفوز بجائزة العمارة العالمية لهذا العام (صور)

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حصل جامع مركز الملك عبدالله المالي بالرياض على جائزة العمارة العالمية عن فئة التصاميم الدينية لعام 2020، التي يمنحها متحف أثينيوم في أمريكا لأفضل التصاميم العالمية سنويًا.

واختارت لجنة التحكيم جامع المركز المالي، نظرًا للإبداع الهندسي في تصميمه الخالي من أي أعمدة وشكله المستوحى من زهرة الصحراء.

وتُعد جائزة العمارة العالمية من أهم الجوائز في قطاع التصميم العمراني، وتأسست عام 2004 من قبل متحف شيكاغو أثينيوم، والمركز الأوروبي للأشكال الهندسية، لتكريم أفضل المباني الحديثة في التخطيط والتصاميم الهندسية والمهندسين المبدعين في مجالهم.

Source akhbaar24.argaam

