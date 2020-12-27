︎ :
.
ألقت شرطة مكة المكرمة القبض على مواطن ومقيم، تورطا في جرائم سلب وانتحال صفة رجال الأمن.
وأوضحت أن المتهمَين مواطن ومقيم سوداني، في العقد الثالث من العمر، انتحلا صفة رجال أمن وسلبا 8 آلاف ريال من مقيم باكستاني، بعد استيقافه في الطريق، وهربا بسيارتهما.
وأكدت أنه يجري استكمال إجراءات الاستدلال لهما، لإحالتهما إلى النيابة العامة.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. وافد يتعلق بسيارة لصين سلبا أمواله والشرطة تطيح بهما في مكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.