شاهد.. وافد يتعلق بسيارة لصين سلبا أمواله والشرطة تطيح بهما في مكة المكرمة

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ألقت شرطة مكة المكرمة القبض على مواطن ومقيم، تورطا في جرائم سلب وانتحال صفة رجال الأمن.

وأوضحت أن المتهمَين مواطن ومقيم سوداني، في العقد الثالث من العمر، انتحلا صفة رجال أمن وسلبا 8 آلاف ريال من مقيم باكستاني، بعد استيقافه في الطريق، وهربا بسيارتهما.

وأكدت أنه يجري استكمال إجراءات الاستدلال لهما، لإحالتهما إلى النيابة العامة.

Source akhbaar24.argaam

