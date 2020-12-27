السفير خوجة يكشف رد الحريري عندما حذره من وجود مخطط لاغتياله (فيديو)

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كشف الدبلوماسي وزير الإعلام الأسبق، السفير عبدالعزيز خوجة، تفاصيل نصيحته لرئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري بمغادرة بلاده لوجود مخطط لاغتياله.
وأوضح خوجة، في حديثه لبرنامج “السطر الأوسط” على قناة “إم بي سي”، أنه عندما عُين سفيراً للمملكة في لبنان عام 2005 كانت علاقته ممتازة مع الحريري.
وبين أنه ذات يوم وصلته معلومات بوجود مخطط لاغتيال الحريري، فاتصل به وطلب منه المغادرة حفاظاً على سلامته.
وأشار إلى أن الحريري رد عليه بأن لبنان وطنه وليس فندقاً يغادره وقت الخطر، وأنه يتحمل مسؤولية ما يحدث، مؤكدا أن الحريري كان وطنياً فقده لبنان والوطن العربي.
Source akhbaar24.argaam
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