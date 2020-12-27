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أوضحت وزارة العدل، أحد الشروط المهمة والرئيسية لإصدار الوكالة الإلكترونية.

ورد حساب التواصل العدلي، التابع لوزارة العدل، على استفسار حول بعض شروط الوكالة الإلكترونية.

وبينت وزارة العدل، في تغريدة عبر حساب التواصل العدلي، أنه يُشترط أن يكون الموكِّل سبق له أن أصدر وكالة من قبل كاتب عدل أو موثق مُعتمد لإصدار وكالة إلكترونية.

الجدير بالذكر أن وزارة العدل تتيح للراغبين عمل وكالة عبر بوابتها الإلكترونية، من خلال تعبئة نموذج خاص يتضمن معلومات عن الموكل والوكيل وبيانات الوكالة. Source almowaten





كانت هذه تفاصيل خبر وزارة العدل توضح شرطًا مهمًّا لإصدار الوكالة الإلكترونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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