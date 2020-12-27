︎ :
.
قضت محكمة الأسرة والطفل في مدينة بورتسودان السودانية بإعدام سوداني شنقًا حتى الموت بعدما اغتصب ابنته البالغة من العمر 16 عاماً وإنجابها منه.
وقال المتهم إن لديه 8 أطفال من البنين والبنات، والمجني عليها هي أكبرهم حيث أنجبها قبل أن يتزوج والدتها، معترفًا بأن الشيطان سول له ذات ليلة أن يعتدي عليها.
من جهتها، قالت المجني عليها إنه بينما كانت نائمة في ساعة متأخرة من الليل، أحست بأن شخصًا يستلقي خلفها وشرع في ملامسة مناطق العفة لديها، ثم قام بضربها وتهديدها ما لم تطاوعه فيما يريد.
وبحسب مصادر سودانية، أضافت أنها أعادت النظر في تلك اللحظة مرة أخرى لكي تتأكد من أن الفاعل هو والدها أم لا وأنها في حلم أم حقيقة، مشيرة إلى أنها تأكدت بأنه والدها، حيث عاد إلى سريره بعد فعلته الشنيعة وكأن شيئاً لم يحدث.
وأكدت المجني عليها بأنه اغتصبها أكثر من 20 مرة، بينما كان إخوتها ووالدتها نائمين، مشيرة إلى أنها أنجبت طفلاً من والدها.
إلى ذلك، قررت المحكمة إخضاع المجني عليها إلى التأهيل النفسي لمدة 3 أشهر بواسطة الأخصائية الاجتماعية والنفسية التابعة إلى المحكمة، حتى تخرج من هول الصدمة الكبيرة التي أصيبت بها وتعود إلى طبيعتها، وأن تندمج في المجتمع تدريجياً بفعل جلسات العلاج.
Source almowaten
كانت هذه تفاصيل خبر إعدام سوداني اغتصب ابنته 20 مرة وأنجبت منه سفاحًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.