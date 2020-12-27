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خالد الفيصل يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

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تلقى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، أمس السبت، في مركز اللقاح الأول بجدة، الجرعة الأولى من لقاح (كوفيد- 19).
وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة أن ذلك يأتي ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

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Source almowaten


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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