خالد الفيصل يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

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تلقى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، أمس السبت، في مركز اللقاح الأول بجدة، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد- 19).

وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة أن ذلك يأتي ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة. Source almowaten





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