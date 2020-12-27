أعرب عن تطلُّعه إلى استقبال حجاج بلاده
علَّق القنصل البريطاني العام في جدة سيف آشر، على صورةٍ لحجاج بيت الله الحرام يطوفون حول الكعبة، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد–19).
وقال القنصل، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «في هذه السنة الاستثنائية، أعتقد أن هذه الصورة تمثل بشكلٍ مثاليٍّ قوة الإيمان والتغلُّب على الشدائد».
وأضاف: «أتطلع إلى الترحيب بوصول الحجاج البريطانيين إلى المملكة في المستقبَل بإذن الله».
وتُظهِر الصورة مجموعاتٍ من الحجاج يطوفون حول الكعبة المشرفة، وسط مراعاةٍ للتباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.
اقرأ أيضًا:
القنصل الأمريكي بالظهران تبدي إعجابها بالعلا: يعجز التعبير عن وصف الطبيعة الساحرة
كانت هذه تفاصيل خبر القنصل البريطاني بجدة ينشر صورةً للحجاج حول الكعبة: قوة الإيمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.