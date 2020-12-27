القنصل البريطاني بجدة ينشر صورةً للحجاج حول الكعبة: قوة الإيمان

علَّق القنصل البريطاني العام في جدة سيف آشر، على صورةٍ لحجاج بيت الله الحرام يطوفون حول الكعبة، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد–19).

وقال القنصل، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «في هذه السنة الاستثنائية، أعتقد أن هذه الصورة تمثل بشكلٍ مثاليٍّ قوة الإيمان والتغلُّب على الشدائد».

وأضاف: «أتطلع إلى الترحيب بوصول الحجاج البريطانيين إلى المملكة في المستقبَل بإذن الله».

وتُظهِر الصورة مجموعاتٍ من الحجاج يطوفون حول الكعبة المشرفة، وسط مراعاةٍ للتباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

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