«الجهني» يتوقع تصاعد الحالة المطرية شمال جدة

تستمر حتى ساعات الظهيرة..
توقع الخبير المناخي، عضو لجنة تسميات الحالات المناخية، الدكتور زياد الجهني، أن تتصاعد الحالة المطرية التي تشهدها العديد من مناطق المملكة حاليًا، اليوم الأحد، على المنطقة الواقعة ما بين جنوب محافظة راغب وشمال محافظة جدة، بمنطقة مكة المكرمة.
وأوضح الجهني أنَّ الحالة المطرية التي تشهدها هذه المنطقة تستمر من الآن وحتى ساعات الظهيرة.
ونشر الجهني، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، خريطة توضح الحالة المطرية في هذه المنطقة، معلقًا عليها بقوله: «تتصاعد فرص المنطقة الواقعة ما بين جنوب رابغ وشمال جدة من الآن وحتى ساعات الظهر بمشيئة الله).
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