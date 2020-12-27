تجديد الهوية.. الأحوال المدنية: الحضور بالزي الرسمي السعودي والثوب الأبيض ليس شرطًا

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، ضوابط الحضور عند تجديد الهوية الوطنية، مشيرة إلى أن الثوب الأبيض ليس شرطًا.

جاء ذلك ردًا من وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية على تساؤل جاء فيه: «السلام عليكم عندي موعد في الأحوال المدنية لتجديد الهوية الوطنية لازم يكون الثوب لونه الأبيض عند التصوير ولا أي لون مثل البني والرصاصي وغيره وشكرًا».

وقالت الوكالة، عبر حساب «العناية بالعملاء»، التابع لها بموقع «تويتر»، «الزي الرسمي السعودي الثوب والشماغ أو الغترة وإذا ترغب بثوب ملون فيمكن ذلك، نسعد بخدمتك».