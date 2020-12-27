أمطار رعدية على المدينة المنورة تستمر حتى الـ 3 مساءً

توقَّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأحد، هطول أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أنَّ الحالة الجوية تشمل الحناكية والعيص والمدينة المنورة وخيبر ووادي الفرع، وتستمر هذه الحالة التي بدأت منذ يوم الجمعة حتى الساعة الثالثة مساء اليوم الأحد.

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