«أبشر»: خدمة مبايعة المركبات متاحة للمواطنين والمقيمين

حددت الشروط

جددت منصة «أبشر» التذكير بأن خدمة مبايعة المركبات من منصة أبشر متاحة للمواطنين والمقيمين. جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد الأشخاص غرَّد به في الحساب الرسمي لمنصة أبشر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إذ تساءل: «هل يمكن للمقيم عمل مبايعة سيارة لمقيم أو مواطن من خلال أبشر؟». وردت منصة أبشر قائلة «نعم أخي الكريم، خدمة مبايعة المركبات من منصة أبشر متاحة للمواطنين والمقيمين نسعد بتواصلكم». وحددت شروط مبايعة المركبات ونقل ملكيتها إلكترونيًا للمقيمين عبر منصة أبشر كالتالي:

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