طقس الأحد: هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على عدة مناطق

مسبوقة برياح سطحية
توقَّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأحد، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مسبوقة برياح سطحية على مناطق: (حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، القصيم، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-44 كم/ساعة. على الجزء الجنوبي وتكون شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 14-38كم/ ساعه على الجزء الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل الى مترين ونصف المتر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 14-38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.
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