بالأرقام.. الرياض ومكة تتصدران خريطة التعافي من كورونا منذ بداية الجائحة

تصدّرت الرياض قائمة المدن السعودية في حالات التعافي من فيروس كورونا مسجلة 58,664 حالة من إجمالي 353004 حالة تعافٍ في مختلف مدن المملكة حتى الآن فيما زالت 2,886 حالة نشطة تتلقى العلاج حاليًا.

وتم تعافي (33,900 في مكة المكرمة 33,417 في جدة 22,393 في المدينة المنورة 19,696 في الهفوف 19,626 في الدمام 10,962 في الطائف 8,333 في القطيف 8,145 في المبرز 7,878 في خميس مشيط 7,296 في الخبر 5,963 في حائل 5,578 في الجبيل 5,381 في بريدة 5,058 في أبها 4,917 في ينبع 4,436 في الظهران 4,344 في نجران 4,082 في حفر الباطن 3,891 في تبوك 3,336 في جازان 2,401 في وادي الدواسر 2,328 في عنيزة 2,241 في بيش 1,986 في الخرج).

فيما تعافى (1,675 في صفوى 1,547في محايل 1,515في بيشة 1,503في الدرعية 1,476في بقيق 1,396في أبو عريش 1,336في أحد رفيدة 1,317في عرعر 1,271في شرورة 1,233في راس تنورة 1,178في النعيرية 1,175في بلجرشي 1,164في صبيا 1,122في بللسمر 1,063في الرس 1,031في سبت العلاية 1,029في خليص 1,013في المجمعة 1,007في القنفذة 974 في صامطة).

كما تعافى (935 في المذنب 920 في الحرجة 890 في رجال المع 863 في النماص 855 في الجفر 839 في الخفجي 753 في عيون الجواء 727 في حوطة بني تميم 713 في المخواة 700 في سراة عبيدة 659 في ظهران الجنوب 656 في سكاكا 655 في الليث 649 في المزاحمية 645 في العيون 639 في رياض الخبراء 607 في العيدابي 601 في البكيرية 580 في العقيق 572 في البشائر 563 في البدائع 562 في عفيف 552 في تثليث 550 في الأسياح 533 في الزلفي).

وأيضًا تعافى (501 في المجاردة 492 في الدوادمي 489 في ضرما 486 في الباحة 480 في قرية العليا 476 في مهد الذهب 466 في بارق 443 في قلوة 437 في المظيلف 425 في الدلم 421 في حريملاء 417 في تبالة 405 في رفائع الجمش 404 في أحد المسارحة 397 في مليجة 396 في رفحا 388 في تربة 373 في خيبر 358 في السليل 349 في ساجر 348 في وادي بن هشبل 346 في المضة 345 في رنية 339 في القوز 335 في بقعاء 314 في العيص 311 في الكامل 294 في العلا).

في حين تعافى ( 289 في القريات 289 في الحجرة 287 في المندق 284 في الخرمة 281 في أملج 280 في يدمة 277 في ضبا 268 في رابغ 268 في القويعية 263 في السحن 262 في الحناكية 260 في ثريبان 244 في القرى240 في النبهانية 240 في شقراء 228 في الرويضة 226في بدر الجنوب 223في فيفا 215في تنومة 209في أضم 204في ضرية 203في الطوال 201في حوطة سدير 196في الدائر 196في حدة 193في الشملي 192في الدرب 192في القحمة 190 في وادي الفرع 187في القيصومة 181في طريف 179في الحائط 176 في بطحاء 169في قيا 165 في الريث 164في قصيباء 156في ثادق 153 في القوارة 153 في عريعرة 153في البرك 153في المويه 153 في رماح).

وتعافى أيضًا (151 في الشنان 149في القريع 136في العارضة 136في الوجه 134في نمرة 130في ليلى 130في تمير 122في أم الدوم 118في الأرطاوية 117في موقق 116في البجادية 116في تيماء 108في ميسان 103في البدع 103في الغزاله 101في سلوى 100في الشعبة 100 في حبونا 100في وثيلان 97في الرين 97في الفرشة 93في خباش 93 في طبرجل 91في المحاني 91في الحمنة 87في الموسم 86 في ضمد 84 في عقلة الصقور 84 في بني حسن 82 في حزم الجلاميد).

وأخيرًا تعافى (81 في العويقيلة 77 في الهدا 75 في مركز حدود الحديثة 62في فرسان 61في الحريق 61 في دومة الجندل 57 في جديدة عرعر 55في ظلم 49في حقل 43 في مرات 39في ثار 38في الذيبية 36في الخاصرة 31 في الحرث 24 في سميراء 23في نفي 21 في ثول 20 في شواق 18في السليمي 16في ترج 14في الصفيري 14في سيهات 10في الغاط 8في ميقوع 8في الحدبان 7 في الرقعي 6 في صوير 6 في ابو عروة 5في السعيرة 4في بدر 2 في أبو عجرم 2 في سامودة 1في أبوراكة 1في حداد بني مالك 1في السليمانية1في حرض).

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس السبت، عن تسجيل 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 362066 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه تمّ تسجيل 189 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 353004 حالات.

كما تمَّ تسجيل 8 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن إلى 6176 حالة.