السعودية اليوم / "المركز الوطني للأرصاد": سحب وأمطار رعدية على أجزاء من منطقة تبوك



تبوك 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة تبوك، يتضمن - بمشيئة الله - سحباً وأمطاراً رعدية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل تبوك ومحافظة تيماء والوجه وأملج, تستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً .

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10:28ت م

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