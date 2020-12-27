السعودية اليوم / "المركز الوطني للأرصاد": أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على عدد من محافظات مكة المكرمة



جدة 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم, من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظة جدة والكامل وبحرة ورابغ الأجزاء الساحلية.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الثانية عشرة مساءً.

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10:14ت م

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