استقرار أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد

الأحد 27 ديسمبر 2020

استقرت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 27 ديسمبر 2020، ترقبا لأسعار المعدن عالميا مع فتح الأسواق غدا الإثنين وسط آمال التحفيز.



وارتفعت أسعار الذهب عالميا، إذ تراجع الدولار ويراهن المستثمرون على مزيد من التحفيز في الولايات المتحدة رغم تهديد الرئيس دونالد ترامب بعدم توقيع حزمة مساعدات مرتبطة بالجائحة طال انتظارها.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد، عند 226.54 ريال (60.41 دولار)، وهو السعر ذاته أمس.

وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) فقد استقر عند فتح تعاملات اليوم، عند 198.22 ريال (52.86 دولار).

كمل بقي سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية خلال التعاملات المبكرة من صباح الأحد عند نحو 169.91 ريال (45.31 دولار).

سجل سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية عند فتح التعاملات صباح الأحد، نحو 7046.25 ريال (1879 دولارا).

أما سعر الجنيه الذهب في السعودية (8 جرامات من عيار 21) فقد ظل صباح اليوم الأحد عند سعر الأمس مسجلا 1,585.80 ريال (422.88 دولار).

ولا تزال أسواق المعادن مغلقة، وكان الذهب قد سجل في معاملات يوم الخميس الفورية، 0.2% إلى 1875.20 دولار للأوقية (الأونصة)، وذلك بعد أن صعد بما يصل إلى 1% في الجلسة السابقة. وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1880 دولارا.

كما استفاد المعدن، الذي يعد ملاذا آمنا، من سلالة من فيروس كورونا أسرع انتشارا تسببت في إجراءات إغلاق كاسحة في بريطانيا.

وتسببت زيادة المخاطر بفعل السلالة الجديدة من الفيروس وارتفاع وتيرة الإصابات بالولايات المتحدة في تفاؤل المستثمرين حيال حزمة التحفيز الأمريكية رغم أن ترامب هدد بعدم إقرار حزمة المساعدات البالغة نحو 900 مليار دولار.

وقال المحلل الفني لدى رويترز وانغ تاو إن المعدن قد يمر ببعض المقاومة عند مستوى 1888 دولارا للأوقية، ليشهد ارتفاعا بعد ذلك قد يدفعه إلى مستوى 1904 دولارات.