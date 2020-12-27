شاهد.. جريان سيول وادي الصفراء بمنطقة المدينة المنورة

2020-12-27

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جريان سيول وادي الصفراء بمنطقة المدينة المنورة بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مسبوقة برياح سطحية على مناطق (حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، القصيم، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-44 كم/ساعة، على الجزء الجنوبي وتكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعه14-38كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 14-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

