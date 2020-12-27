أردوغان بطل المعارك الزائفة يتودد لأوروبا وأمريكا

2020-12-27

متابعات الخليج 365 – سليم زايد – الرياض

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التراجع عن العنترية وأخذ خطوة للوراء، لسان حال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد أيام من العقوبات الأوروبية والأمريكية.

وقال الرئيس التركي، الأربعاء، إن بلاده تأمل في “فتح صفحة جديدة” في العلاقات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، زاعمًا أن أنقرة تواجه “ازدواجية في المعايير” من جانب الطرفين.

وأضاف خلال تصريحاته ، إن “الرئيس الأمريكي المنتخب سيظهر أهمية للعلاقة بين واشنطن وأنقرة”.

وتأتي هذه الخطوة بعد وصف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن خلال حملته الانتخابية أردوغان بالمستبد وتعهد بإزاحته من السلطة عبر صناديق الاقتراع.

وفرضت واشنطن هذا الشهر عقوبات على تركيا لشرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 وأعد الاتحاد الأوروبي أيضًا إجراءات عقابية بسبب نزاع تركيا مع اليونان وقبرص، العضوين فيه، على حقوق التنقيب في البحر المتوسط.

أردوغان والتلاعب بالخطابات

محاولات الرئيس التركي للتملص من انتهاكاته وسياسته العدائية، ليست بجديدة بحسب خبراء، ففي سبتمبر الماضي عقب توقيع مصر واليونان اتفاقية لترسيم الحدود، تراجع أردوغان عن نبرة الهجوم على اليونان.

وقال أردوغان آنذاك، “إجراء محادثات استخباراتية مع مصر أمر مختلف وممكن وليس هناك ما يمنع ذلك، لكن اتفاقها مع اليونان أحزننا”.

لكن وزارة الخارجية المصرية أبدت تحفظًا على “المبادرة” التركية، وقالت في بيان إن “نهج” تركيا يفتقر إلى “المصداقية”.

ومنذ فترة، تسود حالة من التوتر بين مصر وتركيا حيث تتباين مواقف كل منهما إزاء عدد من القضايا الإقليمية، مثل الأزمة في ليبيا ومكافحة “الإرهاب” والتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط.

كما تراجع أردوغان أيضًا عندما هددت أوروبا بفرض مزيد من العقوبات بسبب التنقيب التركي قرب حدود قبرص واليونان البحرية.

وظهر أردوغان كعادته، وقال إن بلاده سحبت سفينة المسح من شرق البحر المتوسط، لإعطاء الجهود الدبلوماسية مع اليونان فرصة.

وأضاف رئيس تركيا، إنه مستعد للقاء رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، شخصيًا أو عبر الاتصال المرئي لمناقشة سبل حل التوتر في المنطقة.

مراوغة تركيا مستمرة

وفي نوفمبر الماضي مع اقتراب عقد القمة الأوربية التي فرضت عقوبات وتوعدت بفرض المزيد على أنقرة نتيجة سياساتها العدائية، قالت صحيفة “افاراى إيطاليانى” الإيطالية أن أردوغان يحاول مرة آخري التراجع عن النبرة الحادة التي كان يتعامل بها في الفترة السابقة.

وحاول أردوغان التودد لأوروبا، وأعرب عن رغبته في الانضمام إلى عضوية الاتحاد.

وألقى الرئيس التركي في ذلك التوقيت كلمة أمام أعضاء حزبه دعا فيها الاتحاد الأوروبي إلى الوفاء بوعوده والاعتراف بالعضوية الكاملة للبلاد.

وزعم الرئيس التركي “ليست لدينا مشاكل مع الاتحاد الأوروبي لا يمكن حلها من خلال السياسة والدبلوماسية والحوار”.

ويصف الخبراء والساسة الرئيس التركي ببطل المعارك الزائفة، دائمًا ما يتصدر المشهد بقرارات قوية، ثم يتراجع عما قاله وشدد عليه، لم يُكمل أغلب معاركه حتى نهايتها.

