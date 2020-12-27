غداً .. الشورى يحسم مشروع نظام هيئة المؤسسات والجمعيات الأهلية

2020-12-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

من المقرر أن يحسم مجلس الشورى خلال جلسته غداً – عبر الاتصال المرئي – قراره بشأن مقترح مشروع نظام هيئة المؤسسات والجمعيات الأهلية المقدم استنادا للمادة (23) من نظام مجلس الشورى التي تمنح المجلس صلاحية اقتراح نظام جديد أو تعديل نظام قائم.

وكان المجلس قد ناقش في جلسة سابقة مشروع النظام المقدم وفق المادة (23) التي تمنح المجلس صلاحية اقتراح نظام جديد أو تعديل نظام نافذ، حيث يستمع المجلس في جلسته، غداً الاثنين، قبل حسم قراره بالتصويت على ما تضمنه التقرير بشأنه من توصيات، إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه مشروع نظام هيئة المؤسسات والجمعيات الأهلية.

ويهدف مشروع نظام هيئة المؤسسات والجمعيات الأهلية إلى تحقيق التكافل الاجتماعي، وزيادة مساهمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الناتج المحلي الإجمالي.

كما يصوت مجلس الشورى ضمن أعمال جلسته غدا على ما تضمنه تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة من توصيات بشأن التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1440 / 1441، وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة.

