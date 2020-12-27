صناعة الورق: الاكتتاب في 94% من الأسهم الجديدة بـ94 مليون ريال

2020-12-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق أنه قد تم الاكتتاب بعدد 9,403,586 سهماً من الأسهم الجديدة المطروحة من إجمالي 10,000,000 سهم تمثل 94.04 % من مجمل الأسهم المطروحة الجديدة بمبلغ 94,035,860 ريالاً.

وبينت الشركة أنه سيتم طرح الأسهم المتبقية الثلاثاء المقبل 29 ديسمبر ولمدة يوم واحد فقط على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي على أن تقوم تلك المؤسسات بتقديم عروض شراء للأسهم المتبقية وسيتم تخصيص الأسهم المتبقية للمؤسسات الاستثمارية بإعطاء الأولوية للعرض الأعلى سعراً ثم الأقل فالأقل (بشرط ألا يقل عن سعر الطرح) على أن يتم تخصيص الأسهم بالتناسب على المؤسسات الاستثمارية التي تقدم نفس العرض. وفي حال وجود أسهم غير مشتراة من قبل المؤسسات الاستثمارية فسيتم تخصيص هذه الأسهم لمتعهد التغطية الذي سيقوم بشرائها بسعر الطرح.