2020-12-27

تصريح مثير من الصحة البريطانية قبل طرح لقاح أكسفورد

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، الأحد، أنه يجب إعطاء وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية وقتاً لإجراء مراجعة لبيانات لقاح أوكسفورد-أسترازينيكا لفيروس كورونا.

وقالت متحدثة باسم الوزارة “يجب أن نمنح وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية الوقت الآن للقيام بعملها المهم ويجب أن ننتظر توصياتها”.

وكانت المتحدثة ترد على تقرير لصحيفة “صنداي تليغراف”، الذي أفاد بأن بريطانيا ستطرح اللقاح اعتباراً من 4 يناير وفق خطط يضعها الوزراء.

وذكرت الصحيفة أن الحكومة تأمل في إعطاء الجرعة الأولى من لقاح أكسفورد الذي حصلت شركة أسترازينيكا للأدوية على ترخيص إنتاجه أو لقاح شركة فايزر لمليونين خلال الأسبوعين المقبلين.

وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن توافق الجهات التنظيمية الطبية على لقاح أكسفورد في غضون أيام.

