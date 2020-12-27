الاعلام العالمي يبرز تلقي محمد بن سلمان لقاح فايزر بيونتك الخاص بفيروس كورونا

2020-12-27

متابعات الخليج 365 - ترجمة : عمر رأفت

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سلطت وسائل الاعلام العالمية الضوء على تلقي ولي العهد وزيرالدفاع، الأمير محمد بن سلمان لقاح فيروس كورونا، الجمعة، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة، حيث تناولت وسائل الاعلام العالمية البارزة هذا الأمر.

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة قد علق على هذا الأمر، حيث قال “أتقدم بالشكر والعرفان لولي العهد على حرصه ومتابعته المستمرة لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين، وتوجيهاته الدائمة بتقديم أفضل الخدمات لهم. وما نراه اليوم من مكتسبات تحققت للمملكة منذ بداية الجائحة هو امتداد لأحد أهم السياسات ضمن رؤية 2030 وهي سياسة الوقاية خير من العلاج التي تمثلت بتكثيف الإجراءات الاحترازية الاستباقية، والتأكيد على أن صحة الإنسان أولاً، وتوفير اللقاح الآمن والمعتمد دولياً في وقت قياسي وتوفيره للمواطنين والمقيمين، مما جعل المملكة من أفضل دول العالم في مواجهة جائحة كورونا.”

حدث بارز

وتناولت شبكة ان دي تي في الهندية تلقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اللقاح .

وأضافت أن هذا الأمر يأتي ضمن رؤية 2030 ، وسياسة الوقاية خير من العلاج والتي تتبعها السعودية ونوه إليها وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ، والتي تمثلت في تكثيف الإجراءات الوقائية ، والتأكيد على صحة الإنسان أولاً ، وتقديم لقاح آمن ومعتمد دولياً في وقت قياسي ، وتوفيره للمواطنين.

أول شخص يتلقى اللقاح

وتحت عنوان ” أمير السعودية يتلقى أول لقاح ضد فيروس كورونا في البلاد”، قال موقع يوروبا برس الإسباني إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أول شخص يتم تطعيمه في المملكة العربية العربية ، بعد تلقيه اللقاح الخاص من شركتي فايزر بيونتك أمام كاميرات التلفزيون.

وأبرز الموقع الإسباني استراتيجية وزارة الصحة ، حيث سيتم تطعيم 70 في المائة من السكان بحلول نهاية عام 2021.

وقال إن السعودية واحدة من أوائل الدول في العالم التي وافقت على استخدام اللقاح المرشح من شركتي فايزر بيونتك آنذاك.

فيما أبرزت وكالة أنباء رويترز الحدث البارز، حيث قالت إن الأمير محمد تلقى اللقاح كجزء من استراتيجية وطنية للتطعيم ضد فيروس كوورنا، والتي تنفذها وزارة الصحة.

