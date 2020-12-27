2020-12-27

فيديو.. موقف بطولي لمواطن أنقذ سيارة وقائدها من الاحتراق

متابعات الخليج 365 - الرياض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي موقفاً بطولياً لمواطن أنقذ سيارة وقائدها من الاحتراق أثناء ممارسة رياضة التطعيس.

وبادر متابعات الخليج 365 بذكاء وفطنة لإنقاذ السيارة المحترقة من خلال حركة جريئة بسيارته تمكن من خلالها بسكب الرمال على السيارة المحترقة لتنطفئ النيران في ثوان معدودة.

وعبر مواطنون عن إعجابهم الشديد بموقف بطولي لشاب أنقذ سيارة وقائدها من الاحتراق، حيث أثنوا على الدور الشجاع للشاب في إنقاذ المركبة وقائدها.

وأكدوا أن ما فعله الشاب ينم عن تصرف حكيم وفطنة وشجاعة في التعامل السريع مع مثل هذه الأمور الخطيرة.