السعودية اليوم / "المركز الوطني للأرصاد" : أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم ، بالمدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعيص وخيبر ووادي الفرع تضمنت أمطاراً متوسطة إلى غزيرة.

وبين المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتساقط للبرد وسيول وشبه انعدام الرؤية، تستمر حتى الساعة الثالثة عصرا.

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09:43ت م

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