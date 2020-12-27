السعودية اليوم / المكسيك تسجل 4974 إصابة جديدة بكورونا



مكسيكو سيتي 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واس

سجلت المكسيك خلال الـ24 ساعة الماضية 4974 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المكسيكية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 1.377.217 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 122026 حالة وفاة.

// انتهى //

09:25ت م

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مكسيكو سيتي 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واسسجلت المكسيك خلال الـ24 ساعة الماضية 4974 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، و 189 وفاة.وأوضحت وزارة الصحة المكسيكية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 1.377.217 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 122026 حالة وفاة.// انتهى //09:25ت م0013

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