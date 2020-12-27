السعودية اليوم / ألمانيا تبدأ حملة التطعيم ضد فيروس كورونا



برلين 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واس

من المقرر أن تبدأ اليوم الأحد بشكل رسمي التطعيمات ضد فيروس

وسيبدأ أولا تطعيم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما وموظفي دور رعاية المسنين والمستشفيات المعرضين لخطر كبير للاصابة بشكل خاص.

وأنشأت ألمانيا فرق تطعيم متنقلة لبدء تلقيح المواطنين ، وستبدأ معظم مراكز التطعيم التي يزيد عددها عن 400 مركز عملياتها خلال الأيام القليلة المقبلة.

// انتهى //

07:49ت م

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برلين 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واسمن المقرر أن تبدأ اليوم الأحد بشكل رسمي التطعيمات ضد فيروس كورونا في جميع ولايات ألمانيا البالغ عددها 16 ولاية، وذلك بعد مرور 11 شهرا على ظهور أول إصابة في البلاد.وسيبدأ أولا تطعيم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما وموظفي دور رعاية المسنين والمستشفيات المعرضين لخطر كبير للاصابة بشكل خاص.وأنشأت ألمانيا فرق تطعيم متنقلة لبدء تلقيح المواطنين ، وستبدأ معظم مراكز التطعيم التي يزيد عددها عن 400 مركز عملياتها خلال الأيام القليلة المقبلة.// انتهى //07:49ت م0011

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