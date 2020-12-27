قتلى وجرحى جراء إطلاق نار عشوائي في أمريكا

2020-12-27

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت وسائل إعلام عالمية اليوم الأحد، سقوط قتـلى وجرحى في ولاية إلينوي الأمريكية جراء إطلاق نار عشوائي.

وأوضحت أنه نتج عن إطلاق النـار مقتـل 3 أشخاص وإصـابة 3 آخرين في صالة بولينغ.

يذكر أن مدينة ناشفيل الأمريكية قد شهدت انفجـاراً كبيراً صباح الجمعة الماضية؛ ما أسفر عن إصـابات وأضرار كبيرة بالمباني المجاورة للموقع.

