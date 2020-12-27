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شكرا لقرائتكم قتلى وجرحى جراء إطلاق نار عشوائي في أمريكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
2020-12-27
يذكر أن مدينة ناشفيل الأمريكية قد شهدت انفجـاراً كبيراً صباح الجمعة الماضية؛ ما أسفر عن إصـابات وأضرار كبيرة بالمباني المجاورة للموقع.
قتلى وجرحى جراء إطلاق نار عشوائي في أمريكا
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت وسائل إعلام عالمية اليوم الأحد، سقوط قتـلى وجرحى في ولاية إلينوي الأمريكية جراء إطلاق نار عشوائي.
وأوضحت أنه نتج عن إطلاق النـار مقتـل 3 أشخاص وإصـابة 3 آخرين في صالة بولينغ.
يذكر أن مدينة ناشفيل الأمريكية قد شهدت انفجـاراً كبيراً صباح الجمعة الماضية؛ ما أسفر عن إصـابات وأضرار كبيرة بالمباني المجاورة للموقع.