شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. هطول أمطار وبرد على رابغ يتسبب في تكسير زجاج السيارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الأحد، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على رابغ.
وتسببت حبات البرد في تكسر زجاج بعض السيارة بالإضافة إلى سقوط عدة أعمدة للكهرباء، بسبب نشاط الرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق.
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